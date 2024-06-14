"الجهاد" تزف شهيديها شلبي وفياض من جنين وتؤكد أن التمثيل بجثامين الشهداء سلوك وحشي وهمجي

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة 14 يونيو 2024، شهيدها المجاهدين محمد شلبي، ومحمد فياض، الذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "إن تمثيل جيش العدو بجثامين الشهداء واحتجازها هو سلوك همجي ووحشي ممنهج يعبر عن عقلية إجرامية مأزومة نتيجة فشله المتواصل في فرض إرادته على شعبنا ومقاومته المستمرة حتى تحقيق النصر، بإذن الله".

نص بيان حركة الجهاد الإسلامي كما وصل لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أبناء شعبنا وأمتنا شهيديها المجاهدين محمد جابر شلبي و*محمد عصري فياض* اللذين ارتقيا برصاص المحتل الغاشم على أرض بلدة قباطية بجنين،

كما وتنعى الحركة الشهيد قيس زكارنة الذي ارتقى على أيدي عصابات جيش الاحتلال.

إن تمثيل جيش العدو بجثامين الشهداء واحتجازها هو سلوك همجي ووحشي ممنهج يعبر عن عقلية إجرامية مأزومة نتيجة فشله المتواصل في فرض إرادته على شعبنا ومقاومته المستمرة حتى تحقيق النصر، بإذن الله.

وانه لجهاد.. نصر او استشهاد

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجمعة 8 ذي الحجة 1445 هـ، 14 يونيو 2024 م.