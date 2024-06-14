مفاجأة الميركاتو.. "اتحاد جدة" يخطف نجم ريال مدريد

فلسطين اليوم

في تحول مفاجئ وغير متوقع، بات قائد نادي ريال مدريد المدافع الدولي الإسباني المخضرم ناتشو فرنانديز على أبواب الانضمام إلى عملاق الدوري السعودي نادي اتحاد جدة بدلاً من نظيره فريق النصر.

العلاقة بين النصر والاتحاد، متوترة للغاية منذ عدة سنوات إلا أنها وصلت إلى أسوأ مراحلها في عام 2022 عندما وقع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مع "العميد"، بعد أن فسخ "العالمي" عقده.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ناتشو اتفق بالفعل مع مسؤولي نادي اتحاد جدة على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الصيف الحالي.

وأضافت، أن ناتشو سيوقع مع اتحاد جدة لمدة موسمين قادمين حتى 30 يونيو 2026، مقابل 40 مليون يورو، بواقع 20 مليوناً في الموسم الرياضي الواحد.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ، أثر على قرار المدافع الإسباني البالغ من العمر 34 عاما خاصة أن راتبه مع ريال مدريد، كان يقدر بـ 5.5 مليون يورو فقط.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي النصر، كان المرشح للتعاقد مع ناتشو، إلا أن زيارة الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد إلى العاصمة مدريد في اليومين الماضيين، واجتماعه مع اللاعب، حسما الصفقة لمصلحة "العميد".

من جانبها، كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ناتشو بات قريبا من الانضمام لصفوف اتحاد جدة هذا الصيف.

وأوضحت "(نجم اتحاد جدة المهاجم الفرنسي) كريم بنزيما يسعى لتعزيز فريقه الاتحادي بالعديد من الصفقات خلال الصيف، واقترح العديد من الأسماء الأوروبية الكبرى".

وكانت تقارير صحفية إسبانية، كشفت قبل أيام، أن قائد نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرض على ناتشو الانتقال إلى "العالمي".

وينتهي تعاقد ناتشو مع الريال في 30 يونيو الجاري وأكد المدافع المخضرم في وقت سابق أنه يرغب في الرحيل عن الفريق الملكي لخوض تجربة جديدة في مسيرته.