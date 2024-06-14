في اليوم الـ 252 للعدوان.. الاحتلال يُكثّف قصفه على شمال ووسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم 252 على التوالي، حيث لا تزال طائرات الاحتلال تشن غاراتها على منازل المدنيين في مختلف أنحاء القطاع، مخلفةً مزيداً من الشهداء والجرحى، ودمارا واسعا.

وكثّف الاحتلال، في الساعات الماضية، قصفه أحياء الزيتون والدرج والتفاح وسط قطاع غزة، وأيضاً على جباليا في الشمال.

وفجر اليوم الجمعة، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدخل مخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت وسائل إعلام محلية باستشهاد طفل وإصابة 5 آخرين من جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم البريج، وقد وصل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

أمّا في مدينة غزة، فاستهدفت آليات الاحتلال شرقي حي الزيتون جنوبي شرقي المدينة، في حين قالت مصادر محلية إنّ 3 سيدات استشهدن نتيجة قصف منزل قرب دوار حيدر غربي غزة، بينما استشهد طفل من جراء قصف الاحتلال على المدينة.

وفي رفح جنوباً، شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات وسط المدينة، كما جرى إطلاق نار كثيف من الطائرات غربي رفح، في حين تجدد القصف المدفعي على منازل المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,232 مواطناً، وإصابة 85,037 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.