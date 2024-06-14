كولومبيا: سنستقبل أطفالاً فلسطينيين أصيبوا في الحرب على غزة للمعالجة

فلسطين اليوم

أعلنت الحكومة الكولومبية، المنتقدة الشديدة للعدوان على قطاع غزة، أمس الخميس، أنها ستستقبل أطفالاً فلسطينيين مصابين، وستقدم لهم الرعاية الطبية.

وأعلنت نائبة وزير الشؤون المتعددة الأطراف، إليزابيث تايلور جاي، عن اتخاذ قرار "بتقديم الدعم الإنساني للأطفال الفلسطينيين الذين سيسافرون مع عائلاتهم إلى كولومبيا لإعادة تأهيلهم".

ولم تذكر جاي عدد الأطفال الذين ستستقبلهم كولومبيا، ولا كيفية نقلهم من القطاع.

وكان الرئيس الكولومبي اليساري، غوستافو بيترو، قد أعلن في أيار/مايو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده و"إسرائيل" بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين.

كذلك، أوقفت كولومبيا عمليات شراء الأسلحة الإسرائيلية الصنع، علماً أن "إسرائيل" تشكل أحد أبرز مصادر التسليح لقوات الأمن الكولومبية.

كما أعلنت إيقاف صادراتها من الفحم إلى "إسرائيل" مع استمرار الحرب.