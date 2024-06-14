مستشفى كمال عدوان: تسجيل أكثر من 200 طفل يعانون من سوء تغذية

فلسطين اليوم

أكد مدير مستشفى كمال عدوان د. حسام أبو صفية، اليوم الجمعة 14 يونيو 2024، أنهم سجلوا أعراض سوء التغذية لدى أكثر من 200 طفل في قطاع غزة، مشدداً على أن كارثة إنسانية تواجه شمال قطاع غزة وشبح المجاعة يلوح في الأفق.

وفي تصريح صحفي، وجه د. أوصفية، نداء استغاثة لكافة المؤسسات الدولية بأن تأخذ خطر المجاعة على محمل الجد، مشيراً إلى أن شمال قطاع غزة لا تتوفر فيه مواد غذائية غير الطحين.

ولايزال جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل اغلاق معابر قطاع غزة، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع لليوم الـ 39 على التوالي، ما يجعل أهالي غزة يواجهون مجاعة حقيقية.

ويواصل الاحتلال اغلاق معابر القطاع منذ اجتياحه مدينة رفح جنوبي القطاع وسيطرته على معبري رفح البري وكرم أبو سالم، رغم تحذيرات المنظمات الإنسانية والإغاثية ومطالبات دولية بإعادة فتح المعابر لتلافي حصول مجاعة بسبب انقطاع المساعدات، ولإنقاذ أرواح آلاف المرضى والجرحى.