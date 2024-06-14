سرايا القدس تزف اثنين من قادتها في جنين

فلسطين اليوم

نعت سرايا القدس- كتيبة جنين اثنين من قادتها، وهما محمد جابر شلبي "أبو الجابر" أحد أعضاء المجلس العسكري لكتيبة جنين، ومحمد عصري فياض "أبو العصري" أحد أعضاء المجلس العسكري، وقد استشهدا بعد "اشتباك مسلح بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال على أرض قباطية" أمس.

وكانت اشتباكات مسلحة قد دارت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، ومحاصرة أحد المنازل فيها.

وذلك بعد اقتحام قوات إسرائيلية خاصة قباطية بسيارة مدنية، تبعها تعزيزات عسكرية وجرافة من جيش الاحتلال، قبل أن تُحاصر أحد المنازل في البلدة.

وقصفت قوات الاحتلال المنزل المحاصر بـ6 قذائف "إنيرجي" مما أدى لتصاعد دخان كثيف من المكان، وعلى إثره اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين.