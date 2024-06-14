سريع: استهدفنا 3 سفن جديدة في البحر الأحمر وبحر العرب في الـ24 ساعة الأخيرة

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية العميد يحيى سريع، تنفيذ 3 عمليات عسكرية في البحر الأحمر وبحر العرب في الساعات الـ24 الماضية، انتصاراً للشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

وأضاف سريع أنّ القوة الصاروخية استهدفت سفينة "Verbena" في بحر العرب وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى اندلاع الحريق فيها، كما استهدفت سفينتي " Seaguardian" و"Athina" في البحر الأحمر وأصابتهما إصابة مباشرة.

وأكد سريع المسلحة اليمنية أن استهداف سفينتي "Seaguardian" و"Athina" نفذ بعدد من الصواريخ البحرية البالستية والطائرات المسيّرة.