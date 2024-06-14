قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

فلسطين اليوم

دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق ومدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وشنّت حملة اعتقالات تخللها عمليات تحقيق ميداني وتفتيش للمنازل والعبث بمحتوياتها، تزامنًا مع اندلاع مواجهات.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت حيي كفر سابا والنقار في مدينة قلقيلية، واعتقلت المواطن غسان جبريل بعد مداهمة وتفتيش منزله.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال أحمد مطير بعد اقتحام منزله في مخيم قلنديا شمال المدينة.

وذكر سكان محليون، أن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيم العروب شمالي الخليل وسط مواجهات مع شبان فلسطينيين؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات.

والليلة الماضية، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل تامر محمد سيد علي (13 عامًا)، أثناء مروره عبر حاجز عسكري عند المدخل الجنوبي لجنين، كما داهمت قريتي زبوبا ورمانة، غرب جنين؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات أخرى.

وارتفعت حصيلة اعتقالات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 الماضي، لأكثر من 9 آلاف حالة، والتي شملت كل فئات المجتمع الفلسطينيّ، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية.