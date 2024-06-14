الأمم المتحدة: صور الأقمار الصناعية أظهرت تدمير نصف الأراضي الزراعية بغزة

فلسطين اليوم

أظهرت صور أقمار صناعيّة حللتها الأمم المتحدة، أنّ أكثر من نصف الأراضي الزراعية الصّالحة للزراعة في قطاع غزة، والضرورية لإطعام الجائعين، تدمّرت بفعل الحرب الإسرائيليّة المستمرة منذ 8 أشهر.

وكشفت صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها بين أيار/ مايو 2017 و2024، عن ارتفاع في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضروات في القطاع الفلسطيني، في الوقت الذي حذرت منظمة الصحة العالمية من أنّ الكثير من الناس في غزة يواجهون "جوعاً كارثياً وظروفاً شبيهة بالمجاعة".

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللها مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، انخفاضاً بـ 57% من حقول المحاصيل الدائمة في غزة والأراضي الصالحة للزراعة الضرورية للأمن الغذائي.

وقال المركز التابع للأمم المتحدة، إنه في أيار/ مايو 2024، أظهرت صحة المحاصيل في جميع أنحاء قطاع غزة انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بمتوسط المواسم السبعة السابقة".

وعزا المركز هذا التدهور في نسبة الأراضي الصالحة للزراعة، بسبب الحرب المستمرة، بما في ذلك أعمال الهدم وتحريك المركبات الثقيلة والقصف بالقنابل.

وأضاف المركز أن هذا الانخفاض يمثل زيادة بنسبة 30 % في الأراضي الزراعية المتضررة منذ نشر التحليل الأخير في نيسان/ أبريل.

وبحسب يونوسات فإنّه وبالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بحقول المحاصيل والبساتين، تعرّضت الدفيئات الزراعية في جميع أنحاء قطاع غزة لأضرار كبيرة.

ويضم قطاع غزة ما يقدر بنحو 151 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الزراعية، وهو ما يشكل حوالي 41 % من أراضي القطاع الساحلي.