باراك: نتنياهو يقود "إسرائيل" إلى الفشل المُطلق

فلسطين اليوم

شن رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" الأسبق، إيهود باراك هجوماً حاداً على بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة، في أعقاب فشلهما في القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي.

واعتبر باراك في تصريح مقتضب، أنّ "النصر المطلق" كان شعاراً أجوف منذ البداية وأنه في ظل قيادة نتنياهو الفاشلة "إسرائيل" أقرب إلى "الفشل المطلق".

وقال: "النصر المطلق" كان شعاراً أجوف منذ البداية"، مشيراً إلى أنه في ظل قيادة نتنياهو الفاشلة نحن أقرب إلى "الفشل المطلق".

وأفرزت الحرب "الإسرائيلية" المستمرة لليوم الـ 252 على غزة، ولاحقها التصعيد في الشمال مع حزب الله اللبناني، طبقات متعددة للخلافات داخل المجتمع "الإسرائيلي" لا تتوقف عند التعارض بين اليسار واليمين أو المعارضة والحكومة، بل تعدته إلى أشكال أكثر عمقاً ووضوحاً، وبدا أن الشرخ المجتمعي والسياسي يطول بشكل أفقي وعمودي، ليقود وفق "الإسرائيليون" الكيان نحو الهاوية وتعرض وجوده ذاته للخطر.