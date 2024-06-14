المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية بالمسيّرات

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، عن استهدافها قاعدة "رامات ديفيد" الجوية، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسير.

وفي بيان لها، أكدت استمرارها "في دك معاقل الأعداء" استكمالاً للمرحلة الثانية لعملياتها "ونصرة لأهلنا في غزة ورفح".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد استهدفت ليل الثلاثاء- الأربعاء مدينة أم الرشراش المحتلة -"إيلات"، بواسطة مسيرات.

وتأتي هذه العمليات في إطار عمل الجبهات الإسنادية الداعمة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لتضييق الخناق على الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للضغط باتجاه وقف الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات.