شهيدتان وإصابات في قصف للاحتلال على منطقة في قضاء صور

فلسطين اليوم

استشهدت سيدتان مدنيتان وأصيب آخرون في غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على المنطقة الواقعة بين بلدتي جناتا ودير قاون النهر في قضاء صور.

وقال الدفاع المدني اللبناني، إنّ طيران الاحتلال "شنّ غارة استهدفت منزلاً في بلدة جناتا الواقعة في منطقة صور .. ما أسفر عن استشهاد مواطنتين وإصابة 19 أخرين، ودمار واسع في المكان".

وتشهد المعارك بين حزب الله والاحتلال تصاعداً متسارعاً، وأخذ هذا التصاعد أشكالاً مختلفة من حيث نوعية الأهداف وعمقها الاستراتيجي، وكذلك حجم الأسلحة وقدرتها التدميرية التي لم تستخدم من قبل.