بالفيديو أبرز عمليات سرايا القدس ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس

فلسطين اليوم

تواصل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قتالها ومقاومتها الباسلة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية المتوغلة في جميع مناطق قطاع غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة لليوم الـ 252 على التوالي.

ونشرت سرايا القدس موجز عملياتها ضد جيش الاحتلال في مناطق توغله واجتياحه ضمن معركة طوفان الأقصى بتاريخ ١٣ حزيران ٢٠٢٤.

وأكدت السرايا في موجزها، أن مجاهديها استهدفوا آلية عسكرية صهيونية من نوع (ميركافاه 4) شمال قطاع غزة، كما قصفوا تحشدات العدو الصهيوني محيط موقع "كرم أبو سالم" وموقع "صوفا العسكري" شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون الثقيل.

وأَضافت السرايا: "قصفنا (أسدود) و(عسقلان) و(مفلسيم) و(نيرعام) و(سيديروت) ومدن في العمق الصهيوني والمغتصبات في غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وتابعت: "كما قصفنا تموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور (نتساريم) جنوب مدينة غزة.