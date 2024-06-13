القوى الوطنية والإسلامية ترفض تصريحات بلينكن حول تعطيل التوصل لإتفاق

فلسطين اليوم

استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التي يبرّئ فيها ساحة الاحتلال الاسرائيلي ويحمّل المسئولية للمقاومة عن تعطيل التوصل لاتفاق.

وطالبت اللجنة في بيان وصل وكالة سند للأنباء الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في وزير خارجيتها الذي أثبت للعالم أجمع تواطؤ الولايات المتحدة الكامل مع قاتلي الأطفال والنساء الذين وضعتهم الأمم المتحدة على قائمتها السوداء.

وأكدت اللجنة وقوفها الكامل خلف الوفد الفلسطيني المفاوض، ودعمها وإسنادها له في معركة المفاوضات.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد قطاع غزة منتهكةً كل القوانين والمعاهدات الدولية.