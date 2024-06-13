الاحتلال يعلن إصابة 11 عسكريا "إسرائيليا" في غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال إصابة 11 عسكريا من قواته خلال الساعات الـ24 الماضية، بفعل المقاومة الضارية في قطاع غزة، لا سيما رفح التي تشهد عدوانا بريا مستمرا.

ونشر الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال بيانات حول الحصيلة المذكورة، لعدد الجنود المصابين، وسط اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.

وبلغ عدد العسكريين المصابين منذ بداية العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 3 آلاف و822 ارتفاعا من 3 آلاف و811 أمس الأربعاء، بينهم 938 عسكريا أُصيبوا منذ بداية التوغل البري لغزة في الـ 27 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشار الجيش إلى أن 26 عسكريا بـ"حالة خطيرة" لا يزالون يتلقون العلاج، إضافة إلى 186 عسكريا بـ"حالة متوسطة"، و29 بـ"حالة طفيفة".

ووفقا للبيانات ذاتها، قتل 650 عسكريا منذ بداية الحرب، بينهم 298 منذ بدء التوغل البري.

وتشن دولة الاحتلال حربا متواصلة على غزة منذ 250 يوما، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتقدر دولة الاحتلال وجود 120 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 أسيرا في غارات عشوائية شنتها قوات الاحتلال، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.