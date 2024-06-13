"أمبري": سفينة تجارية أطلقت نداء استغاثة لإصابتها بصاروخ شرق عدن

فلسطين اليوم

أعلنت شركة "أمبري" للأمن البحري، أن "سفينة تجارية أطلقت نداء استغاثة بشأن إصابتها بصاروخ على بعد نحو 129 عقدة بحرية شرق عدن".

يذكر أن القوات المسلحة اليمنية، حذرت أمس "كافةَ الشركاتِ من مغبةِ التعاملِ معَ العدوِّ الإسرائيليِّ ومنْ وصولِ سُفُنِها إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةَ، مالمْ فإنها سوفَ تتعرضُ للاستهدافِ في منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ وبحسبِ ما جاءَ في البياناتِ السابقة".

وأكدت القوات "استمرارَها في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأميركيِّ البريطانيٍّ على بلدِنا حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".