استشهاد أربعة مواطنين في قصف للاحتلال على غزة ورفح

فلسطين اليوم

استشهد أربعة مواطنين على الأقل، وأصيب العشرات، اليوم الخميس، في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف شنته طائرة مسيّرة للاحتلال على مجموعة للمواطنين في شارع كشكو في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال قرب بئر كندا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر 37,232 مواطنا، وإصابة 85,037 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.