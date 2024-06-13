توقيع اتفاقية لدعم الموازنة بقيمة 8 ملايين يورو مقدمة من فرنسا

فلسطين اليوم

وقع القنصل الفرنسي العام نيكولاس كاسيانيديس، مع وزارة المالية اتفاقية لدعم الموازنة بقيمة 8 ملايين يورو، اليوم الخميس، في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله.

وستساعد اتفاقية الدعم، في دفع رواتب الموظفين خاصة وزارة الصحة، التي تلعب دورا حيويا في تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين.

وثمن مصطفى، الدعم الفرنسي للموازنة في ظل الظروف والأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها الحكومة نتيجة استمرار احتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا.