تجدد قصف الاحتلال على عدة بلدات في لبنان وحزب الله ينفّذ هجوماً مشتركاً

فلسطين اليوم

تجدد قصف الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الخميس، على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأكدت مصادر لبنانية، أن الطائرات الحربية والمسيرات الاسرائيلية شنت غارات على بلدات: بليدا، وعيترون، والقنطرة، ومرجعيون، وحاريص وجبل الريحان، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات: شبعا، والوزاني، تزامناً مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.



إلى ذلك، أعلن حزب الله، أنه نفّذ هجوماً مشتركاً بالصواريخ والمسيّرات حيث ‏استهدفت بصواريخ الكاتيوشا والفلق 6 ثكنات ومواقع عسكرية هي: مرابض الزاعورة، ثكنة كيلع، ثكنة يوأف، ‏قاعدة كاتسافيا، قاعدة نفح وكتيبة السهل في بيت هلل.

واضاف حزب الله في بيان مقتضب، أنه وبالتزامن جرى تنفيذ في القوة الجوية بعدة أسراب من ‏المسيّرات الانقضاضية هجوماً جوياً على قاعدة داوود (مقر قيادة المنطقة الشمالية)، وقاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات) وثكنة كاتسافيا (مقر قيادة اللواء المدرع ‏النظامي السابع التابع لفرقة الجولان 210)، وأصابت أهدافها بدقة.