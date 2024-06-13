ارتفاع عدد الشهداء لـ 37232

30 شهيداً و105 إصابات بـ 3 مجازر إسرائيلية على غزة منذ أمس

الساعة 01:14 م|13 يونيو 2024
مجزرة إسرائيلية في غزة
مجزرة إسرائيلية في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس 13 يونيو 2024، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيداً و105 إصابات خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 251 على قطاع غزة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 37232 شهيدا و85037 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

كلمات دلالية

طوفان الأقصى قطاع غزة غزة