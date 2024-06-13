30 شهيداً و105 إصابات بـ 3 مجازر إسرائيلية على غزة منذ أمس

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس 13 يونيو 2024، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيداً و105 إصابات خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 251 على قطاع غزة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 37232 شهيدا و85037 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.