لواء احتياط: حزب الله أدخل "إسرائيل" في حرب استنزاف.. واغتيال قادته لا يغيّر قدرات عمله

فلسطين اليوم

أكّد "قائد المنطقة الوسطى وفرقة غزة سابقاً"، اللواء احتياط في "جيش" الاحتلال، غادي شمني، أنّ حزب الله "نجح في إدخال إسرائيل، منذ المرحلة الأولى، في حرب استنزاف لا نهاية لها".

وفي مقابلة إذاعية، أضاف شمني أنّ اغتيال الشهيد القائد طالب سامي عبد الله، "لا يشلّ حزب الله ولا يغير قدرات عمله"، مردفاً أنّ ما حدث بعد الاغتيال من هجمات وإطلاق نار دليل على أنّ "الجيش غير قادر على القيام بعملية تردع الحزب".

وفي هذا السياق، شدّد شمني على أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي "لم ينجح في خلق تهديد مهم لحزب الله لردعه، أو حتى تخفيف التهديد في الشمال قليلاً، الذي بات مهجوراً تماماً".

وبالنسبة إلى جبهة الجنوب، قال المسؤول الإسرائيلي إنّ "كل الروايات عن انتصار قريب هي ليست روايات جدية، فرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يكذب لأنّ الجيش يخبره كل شيء بالضبط"، معرباً عن اعتقاده أنّ "إنهاء الحدث في الجنوب كان يجب أن يتحقق في مرحلة باكرة".

وإذ أشار إلى تأكّل الردع الإسرائيلي بشكل كامل، فإنّه أوضح أنّ ذلك له علاقة بأنّ "الجيش يُقاتل على جبهتي الشمال والجنوب، في وقتٍ هو غير قادر على استعادة ردعه، حتى لو رغب بذلك كثيراً، إذ إنّه يجد صعوبة كبيرة في مواجهة أكثر من جبهة واحدة بصورة كبيرة".

وأضاف شمني أنّ "إسرائيل تحوّلت إلى ما يشبه حقل رماية، فكل من يريد يطلق النار عليها".