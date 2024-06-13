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قوات الاحتلال تعتدي على طاقم طبي في جنين
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على طاقم طبي خلال محاولته الوصول إلى إصابة بالرصاص الحي في أحد أحياء مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.
وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في تصريح مقتضب، إن قوات الاحتلال اعتدت على طاقم الإسعاف أثناء محاولته الوصول إلى إصابة بمنطقة الجبريات في جنين.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، صوب شاب، عقب اقتحام مدينة جنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت في حي الجابريات؛ الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل.