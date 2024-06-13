"الأونروا": تراكم 330 ألف طن من النفايات في غزة و مخاوف حقيقية من تفشي الأمراض

فلسطين اليوم

عقّبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على خطورة تجمع وتراكم النفايات في جميع مناطق قطاع غزة، بسبب نقص المعدات والوقود اللازم لتشغيل المركبات المختصة بجمعها، التي يتعمد الاحتلال الإسرائيلي منع إدخالها إلى القطاع.

وقالت "الأونروا": "إن أكثر من 330 ألف طن من النفايات تراكمت في جميع مناطق قطاع غزة ما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية، ومخاوف من تفشي الأمراض المختلفة بين المواطنين".

وشددت في تصريحات صحفية على أن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووقف إطلاق النار الآن أمران ضروريان، لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية التي يشهها قطاع غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي الدامي على القطاع لليوم الـ 251 على التوالي.