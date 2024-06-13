جمهورية الكونغو: وفاة 86 شخصاً بانقلاب قارب في نهر قرب كينشاسا

فلسطين اليوم

لقي 86 شخصاً مصرعهم، إثر انقلاب قارب هجرة يقل أكثر من 270 راكباً في نهر بالقرب من العاصمة كينشاسا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي: إن "القارب المصنوع محلياً انقلب في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي بمقاطعة ماي ندومبي على طول نهر كوا".

من جهته، أضاف رين ميكر، مفوض المياه في منطقة موشي حيث وقع الحادث، كان القارب "يقل 271 راكباً إلى العاصمة كينشاسا عندما تعطل محركه".

وتابع ميكر: أن 86 راكباً لقوا حتفهم بينما تمكن 185 آخرون من السباحة إلى الشاطئ، الذي يبعد حوالي 70 كيلومتراً من أقرب مدينة، وهي موشي"، مشيراً إلى أن "القارب اصطدم بحافة ضفة النهر وتحطم".

وهذه أحدث واقعة مميتة لقارب في الدولة الواقعة وسط إفريقيا، إذ غالباً ما يلقى باللوم في انقلاب القوارب على الحمولة الزائدة، بما في ذلك في فبراير عندما فقد العشرات أرواحهم بعد غرق قارب محمل فوق طاقته.

وكثيراً ما حذر المسؤولون الكونغوليون من "الحمولة الزائدة وتعهدوا بمعاقبة من ينتهكون إجراءات سلامة وسائل النقل النهري".