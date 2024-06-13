ارزيقات: جريمة سطو بزي "إسرائيلي" على منزل ومحل ذهب في طولكرم

فلسطين اليوم

قال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الخميس 13 يونيو 2024: إن جريمة سطو مسلح مزدوجة على منزل ومحل ذهب يعود لأحد المواطنين وعائلته في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، نفذها عدداً من الاشخاص يرتدون زياً عسكرياً ويتحدثون العبرية بطلاقة ولاذوا بالفرار خارج المدينة.

وأشار ارزيقات في تصريح مقتضب، إلى أن والشرطة والأجهزة الأمنية يباشرون إجراءات البحث والتحري وملاحقة الفاعلين.