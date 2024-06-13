جرافات الاحتلال تواصل أعمال التخريب في جنين

فلسطين اليوم

تواصل جرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أعمال التجريف والتخريب للبنى التحتية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي، صوب شاب، عقب اقتحام مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم.

وأفادت مصادر أمنية، وشهود عيان، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدججة بالأسلحة، اقتحمت حي الجابريات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص، ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتهدف تلك الأعمال إلى التخريب والتنغيص على حياة المواطنين الفلسطينيين في جميع محافظات الضفة والقدس المحتلتين.