اعتقالات خلال اقتحام الاحتلال الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، عددا من المواطنين خلال مداهمات نفذتها بعدد من محافظات الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دوما جنوب شرق نابلس، واعتقلت الشاب ميمنة عبد الحميد دوابشة عقب اقتحام منزله، كما اعتقلت الشاب عبود أبو حويلة من منزله في قرية روجيب شرقي نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال سيدة وشابا بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجراح في مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية بإن قوات الاحتلال اقتحمت حي الجابريات بمدينة جنين، وأطلقت النار على سائق دراجة نارية، وأصابته بجراح، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، قبل أن تعتقله، ومن ثم عمدت لتفجير الدراجة.

واحتجزت قوات الاحتلال مركبة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، وفتشتها واعتدت على طاقمها بالضرب المبرح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال والدة المطارد مصطفى المصري بعد مداهمة منزلها في وادي برقين في جنين، بهدف الضغط على نجلها لتسليم نفسه.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال القدس المحتلة، ودهمت أحد المنازل في البلدة وفتشته وحطمت محتوياته.