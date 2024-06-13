مجلس النواب الأميركي يمنع البنتاغون من تمويل إعمار غزة

فلسطين اليوم

أجرى مجلس النواب الأميركي، مساء أمس الأربعاء، تعديلا على ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) لمنع الوزارة من تخصيص أي أموال للمساهمة في إعمار قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي تدميري منذ حوالي 9 أشهر.

وفي مداخلة له قبيل التصويت، قال النائب الجمهوري براين ماست -الذي اقترح التعديل- على أن الولايات المتحدة يجب ألا تساهم في بناء أي شيء داخل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأضاف ماست: "اسمحوا لي أن أقول من خلال طريقتين بسيطتين وواضحتين: لا ينبغي للأميركيين أن يمولوا إعادة بناء قطاع غزة، عندما تنتهي الحرب التي ليس لدينا أي مؤشر على موعد نهايتها".

وتابع: "ينبغي ألا ندفع أموالا لبناء ميناء أو مبنى، وبالتأكيد ينبغي ألا ندفع لبناء نفق إرهابي، ولا مبنى يمكن استخدامه لإيواء أولئك الذين تحتجزهم المنظمات الإرهابية المختلفة"، حسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكد تعهد بلاده بتقديم 400 مليون دولار خلال مؤتمر عقد بالأردن الثلاثاء بمشاركة دول عدة.

يشار إلى أنه مقابل هذا المنع، أقر مجلس النواب الأميركي في مايو/أيار الماضي مشروع قانون يجبر الرئيس جو بايدن على إرسال شحنات أسلحة إلى كيان الاحتلال، كما سعى لتوجيه لوم للرئيس بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل إلى الاحتلال.