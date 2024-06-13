إصابة شاب بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال جنين

فلسطين اليوم

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 13 يونيو 2024، الرصاص الحي، صوب شاب، عقب اقتحام مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، وشهود عيان، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدججة بالأسلحة، اقتحمت حي الجابريات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص، ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتُقتل وتصيب أعداداً كبيرة من المواطنين المدنيين، بذرائع واهية، تهدف إلى تهجيرهم قسرياً من أراضيهم والسيطرة عليها لضمها إلى المشروع الاستيطاني الصهيوني.