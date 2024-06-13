الجيش الأميركي يقرّ بإصابة سفينة في البحر الأحمر.. ويشنّ عدواناً جوياً على اليمن

فلسطين اليوم

أعلن الجيش الأميركي، في بيان، أنّ زورقاً مسيراً أطلقته القوات المسلحة اليمنية، أصاب السفينة "توتور" في البحر الأحمر وتسبب في أضرار في غرفة المحرك.

وفي المقابل، نفّذت قوات التحالف الأميركي عدواناً جوياً استهدف بغارتين مبنى إذاعة ريمة والمجمع الحكومي لمديرية الجبين لمحافظة ريمة غربي اليمن، وأكّدت وزارة الصحة في حكومة صنعاء أنّ العدوان الأميركي البريطاني على إذاعة ريمة خلّف أضراراً كبيرة و5 جرحى مدنيين أحدهم حالته خطرة.

ودانت وزارة الصحة اليمنية في بيان "العدوان الأميركي البريطاني المتجدد على اليمن واستهدافه بالقصف المباشر للأعيان المدنية، حيث شن طيران العدوان اليوم الموافق 13 يونيو 2024م غاراته الإجرامية مستهدفاً بغارتين مبنى الإذاعة و المجمع الحكومي لمديرية الجبين لمحافظة ريمة غربي اليمن".

وأوضحت الوزارة أنّ العدوان "خلّف أضراراً كبيرة وإصابات بالغة للمدنيين، والحصيلة الأولية حتى اللحظة 5 جرحى أحدهم حالته خطرة كحصيلة أولية".

واعتبرت الوزارة أنّ "عمليات القتل المتعمدة والغير قانونية التي نفذتها طيران العدوان الأميركي والبريطاني بحق المدنيين اليمنيين تعتبر جرائم حرب مضافة لرصيدها الاجرامي بحق الشعب اليمني منذو بداية العدوان، وتشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي والإنساني، وجرائم حرب مكتملة الأركان".



كما شددت صنعاء على أنّ "هذا العدوان يؤكد حجم التأثير الكبير والهام للعمليات البطولية الذي تقوم به القوات المسلحة اليمنية ضد الأهداف الأميركية والبريطانية والصهيونية"، متعهدةً بأن "اليمن بشعبه وقيادته وجيشه سيبقى عزيزاً وعصياً شامخاً، ولن يزيدهم هذا العدوان إلا قوةً وإصراراً على مواجهة العدوان وإفشال أهدافه، ومواصلة نصرة شعبنا في غزة".