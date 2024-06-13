فلسطين.. ازدياد تأثير الكتلة الحارة والحرارة أعلى من معدلها بـ 9 درجات

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس 13 يونيو 2024، أن يزداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت في ساعات المساء والليل، أن يكون الجو صافياً ودافئاً في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.