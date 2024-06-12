أريحا: مستوطنون يهدمون منشآت زراعية وبركسات سكنية في المعرجات

فلسطين اليوم

أقدم مستوطنون اليوم، الأربعاء، على هدم عدد من المنشآت الزراعية والبركسات في أراضي المعرجات الوسطى شمال غرب أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إن "مستوطنين هدموا 10 بركسات للسكن وأخرى تستخدم لتربية الماشية في أراضي المعرجات الوسطى، والتي بدأ المستوطنون بتهجير قاطنيها البدو منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في خطوة تستهدف الاستيلاء على أراضيهم".

وعرف من أصحاب البركسات، محمود ظويعين كعابنة ويوسف كعابنة وطالب محمود كعابنة.

وتشهد أراضي المعرجات الممتدة على الطريق الرابطة بين محافظة رام الله واريحا، لاعتداءات متواصلة على الأراضي والمركبات والتجمعات البدوية وسط تصاعد الهجمات الاستيطانية.

وخلال أيار/ مايو الماضي، نفذ مستوطنون 221 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، وفق تقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان نشرته يوم الإثنين.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسع جيش الاحتلال عملياته في الضفة إلى جانب تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين، ما أسفر عن مئات الشهداء إضافة إلى اعتقال ما يزيد عن 9 آلاف.