كولومبيا تدعو دول العالم للوحدة لوقف إطلاق النار بغزة

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية الكولومبي لويس غيلبرتو موريلو إن الحرب الإسرائيلية على غزة غير مقبولة، داعيا دول العالم إلى الوحدة والتضامن من أجل وقف فوري لإطلاق النار.

جاء ذلك في كلمته، الثلاثاء، في "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة" الذي تستضيفه الأردن بمنطقة البحر الميت.

وقال موريلو في حديثه عن وقوع أحداث مفجعة في غزة: "يواجه الشعب الفلسطيني إبادة جماعية اليوم، ويجب أن نعلن ذلك بوضوح".

وأضاف: "هناك حرب سخيفة غير عادلة تقع هناك، وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل بشكل عاجل وفعال"، وأوضح أن كولومبيا مستعدة لتقديم أنواع الدعم كافة.

وذكَّر موريلو بأنهم مشاركون في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أنهم يدعمون أيضا قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن حكومة الاحتلال.

وفي 3 مايو/أيار الماضي أعلنت كولومبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"، بسبب حربها على الشعب الفلسطيني في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حربا على غزة خلفت قرابة 122 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.