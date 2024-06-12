الأمم المتحدة: المساعدات يجب أن تصل لغزة وفق القانون الدولي

فلسطين اليوم

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الدولي بمنطقة البحر الميت، جنوب غرب العاصمة الأردنية عمّان، ، إن "رسالة المؤتمر هي أن المساعدات يجب أن تصل لغزة وفق ما يمليه القانون الإنساني الدولي".

وأضاف أن "دولا كثيرة ومنظمات وجهت رسالة في مؤتمر البحر الميت بضرورة احترام القانون الإنساني في غزة".

وأشار إلى أنه "لا بد من وجود نقاط عبور أكثر لقطاع غزة حتى نتمكن من إيقاف المجاعة".

ونوّه إلى أنه "إذا تأكد أن منفذي عملية إنقاذ الرهائن تنكروا كعمال إغاثة، فسيكون هذا مدمرا لعمليات الإغاثة".

وانطلقت صباح الثلاثاء، أعمال "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة"، الذي ينظمه الأردن ومصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات، ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية بهدف "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

ويأتي المؤتمر بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.