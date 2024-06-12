ايران: لن نسمح لإسرائيل بتحقيق هدفها في لبنان

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة "علي باقري كني"، "ننصح إسرائيل بعدم السقوط في بئر لبنان”، واضاف: "لن نسمح لإسرائيل بتحقيق هدفها في لبنان".

وللمرة الاولى منذ بدء الحرب في الجنوب، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة جويّا في قضاء صور، مستهدفا مجموعة تنتمي إلى حزب الله.

وفي السياق، نعى حزب الله القيادي طالب سامي عبد الله (أبو طالب) من بلدة عدشيت، ومحمد صبرا وعلي سليم صوفان الذين تم اغتيالهم في الغارة الاسرائيلية.