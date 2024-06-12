"أطباء بلا حدود": 800 فلسطيني قتلوا وجرح 2400 آخرون الشهر الجاري

فلسطين اليوم

قالت منظمة "أطباء بلا حدود": إن "أكثر من 800 فلسطيني قتلوا في قطاع غزة وأصيب نحو 2400 آخرين منذ مطلع يونيو/حزيران الجاري جراء القصف المكثف والهجمات البرية التي تشنها القوات الإسرائيلية على القطاع".

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه لم يعد بإمكانها قبول القول إن إسرائيل تتخذ جميع الاحتياطات لتجنب قتل المدنيين، لأن ذلك مجرد دعاية.

يذكر أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية في القطاع منذ أوائل الشهر الماضي، حيث بدأ هجوما على مدينة رفح الواقعة على الحدود مع مصر، وأصدر أوامره للسكان والنازحين بالإخلاء إلى مناطق ادعى بأنها آمنة، كما شن حملة عسكرية شرق المحافظة الوسطى وارتكب قبل أيام مجزرة النصيرات التي راح أكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى، إضافة إلى مجازر مخيم جباليا وحي الزيتون الذي توغلت آلياته فيه خلال مايو/ أيار الماضي.