شركة أمبري: إصابة سفينة بهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن

فلسطين اليوم

أعلنت شركة أمنية بريطانية أن سفينة تجارية وجهت نداء استغاثة اليوم الأربعاء بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، في ما يبدو أنه أحدث هجوم للقوات المسلحة اليمنية.

وقالت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية إن السفينة أصيبت على بعد نحو 68 ميلا بحريا (نحو 126 كيلومترا) جنوب غرب ميناء الحديدة.

واعتبرت الشركة -في بيان- أن السفينة تتوافق مع مواصفات الأهداف (المعلن عنها) من قبل القوات اليمنية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.