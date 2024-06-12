بلينكن: حماس أجرت تغييرات على الاتفاق وأعتقد أن الفجوات يمكن سدها

فلسطين اليوم

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء12/6/2024م، أن حركة حماس أجرت تغييرات على اتفاق وقف اطلاق النار، ولكنني أعتقد أن الفجوات يمكن سدها.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني:" نعمل على توفير مسار يهدف إلى وضع نهاية لهذه الحرب ومن ثم إعادة إعمار غزة".

وأضاف:" يمكن العمل مع بعض التعديلات التي اقترحتها حماس بينما لا يمكن قبول بعضها الآخر"، مؤكداً أن حماس اقترحت العديد من التعديلات على المقترح وقد ناقشنا تلك التعديلات

وتابع:" سنواصل العمل مع شركائنا في قطر ومصر لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن الصفقة الجديدة"، مبيناً أنه يجب أن يكون لدينا خطة لليوم التالي للحرب في غزة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مناقشة رد حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال رئيس الوزراء القطري:" ناقشنا مع بلينكن الرد الذي تسلمناه من الفصائل الفلسطينية يوم أمس".

وأضاف :" نقدر جهود الرئيس بايدن للتوصل إلى هذا المقترح الذي يقرب وجهات نظر الطرفين"، مبيناً أن الطرفان مطالبان بتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق وملتزمون بجسر الهوة بينهما.

وتابع:" رسالتنا للجميع بأن كل يوم إضافي يمثل خسارة جديدة في أرواح المدنيين"، مضيفاً:" نرحب وندعم قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة".

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن التوصل إلى اتفاق سينقذ المنطقة من الانفجار، مؤضحاً وصلنا إلى مرحلة لإيجاد حلول مستدامة وليست مؤقتة للأزمة

ومساء أمس الثلاثاء، قدم وفد مشترك من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس برئاسة القائدين زياد النخالة واسماعيل هنية رد فصائل المقاومة على مقترح وقف إطلاق النار إلى قطر ومصر.

وفي تصريح صحفي مشترك للجهاد الإسلامي وحماس، أكدت الحركتان أن الرد وضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع بشكل تام.

كما أبدى الوفد المشترك جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي حرب الإبادة في قطاع غزة، انطلاقا من من مسؤوليته الوطنية.