الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال دمر أكثر من 90 % من المناطق الشرقية لمحافظة رفح

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء12/6/2024م، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ما زال يجتاح محافظة رفح من الشرق إلى منطقة البحر.

وقال المكتب الإعلامي في تصريح صحفي:" إن جيش الاحتلال دمر أكثر من 90 % من المناطق الشرقية لمحافظة رفح"، مؤكداً أن جيش الاحتلال أرغم الطواقم الطبية في محافظة رفح على وقف خدماتها بعد استهدافها.

وأضاف:" جيش الاحتلال يقوم بمسح مربعات سكنية بالكامل في محافظة رفح"، مبيناً أن جيش الاحتلال لديه خطة لتدمير محافظة رفح بعد تدميره البنى التحتية فيها.

وأشار الإعلامي الحكومي إلى أن الاحتلال يتبع سياسة التدمير والتهجير والإبادة الجماعية في محافظة رفح

وصباح اليوم الاربعاء، اجتاحت دبابات الاحتلال "الإسرائيلي"، من جديد مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن عشرات الآليات العسكرية اجتاحت مخيم الشابورة ووصلت إلى مفترق أبو الصبر بعد انسحاب جزئي قامت خلاله طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية بقصف عنيف على منازل المواطنين"، موضحًا أن القصف تسبب بتدمير منازل وتجمعات سكنية.

وأشار المراسل، إلى أن القصف البري والجوي متواصل وبعنف في منطقة العودة والكراج الشرقي وسط مدينة رفح.

وتوغل جيش الاحتلال برفقة مئات الدبابات والجرافات والمدرعات العسكرية وآلاف الجنود في محافظة رفح، الشهر الماضي، في إطار الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال، قبل يومين، عن مقتل اربعة جنود من لواء جفعاتي، إثر تفجير منزل مفخخ على يد المقاومة في مخيم الشابورة، في حين، يرتكب جيش الاحتلال مجازر بحق المدنيين لا سيما الاطفال والنساء في رفح بقية مناطق القطاع.