الإعلان عن موعد عطلة عيد الأضحى المبارك في فلسطين2024

فلسطين اليوم

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء12/6/2024م، عن موعد عطلة عيد الأضحى المبارك2024م.

وبحسب بيان صحفي للمجلس، فإن عطلة عيد الأضحى المبارك ستبدأ من صباح يوم الأحد 16/06/2024، وحتى مساء الخميس 20/06/2024، على أن يعود الدوام الرسمي كالمعتاد صباح يوم الأحد 23/6/2024

ويحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بعيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة حسب التقويم الهجري، والذي سيوافق هذا العام يوم الأحد 16 يونيو/حزيران 2024 حسبما أعلنت المحكمة العليا في السعودية.