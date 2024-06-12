3 شهداء وإصابات في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين وسط القطاع

فلسطين اليوم

أكدت مصادر صحفية فلسطينية، ظهر اليوم الأربعاء12/6/2024م، ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين في غارة "إسرائيلية" استهدفت المحافظة الوسطي لقطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن 3 شهداء و 5 إصابات وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دبر البلح وسط القطاع، عقب استهداف الاحتلال "الاسرائيلي" مجموعة من المواطنين في منطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى.

وكان قد استُشهد وأصيب العشرات من المواطنين خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك جراء الهجمات التي شنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في تقريرها اليومي، ارتقاء 38 شهيدا و 100 إصابة خلال 3 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الـ24ساعة الماضية.