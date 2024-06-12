الصحة بغزة: 38 شهيدا و 100 إصابة خلال 3 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الـ24ساعة الماضية

الساعة 03:14 م|12 يونيو 2024
شهداء
شهداء

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء12/6/2024م، التقرير الاحصائي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 250 على قطاع غزة

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيد و 100 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية".

وأضافت :" لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" ارتفعت الى 37202 شهيد و 84932 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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