ناعية القائد عبد الله.. الجهاد الإسلامي: كان له حضور كبير ومميز في مسيرة المقاومة

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء12/6/2024م، الشهيد المجاهد الكبير طالب سامي عبد الله أحد قادة حزب الله اللبناني والذي استشهد برفقة 3 قادة اخرين في غارة إسرائيلية استهدفت قرية جوبا جنوب لبنان

وقالت الحركة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" تتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بخالص المباركة والعزاء من الأمين العام لحزب ‏الله، سماحة السيد حسن نصر الله، ولمجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، وللشعب اللبناني ‏الشقيق، بارتقاء الشهيد المجاهد الكبير طالب سامي عبد الله (الحاج أبو طالب)".

وأضافت :" الشهيد المجاهد الكبير طالب سامي عبد الله (الحاج أبو طالب) الذي كان له ‏حضور كبير ومميز في مسيرة المقاومة، وعلى وجه الخصوص في المواجهات البطولية ‏التي يقدمها مجاهدو حزب الله على جبهة الجنوب اللبناني دفاعاً عن لبنان ودفاعاً عن ‏فلسطين وشعبها المجاهد في قطاع غزة والضفة الغربية".

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال مسؤوليته عن اغتيال القيادي بحـــزب الله "سامي عبدالله"، قائد وحدة "نصر"، قائلاً:" إنه خطط وأشرف على سلسلة عمليات ضد الاحتلال والمستوطنين طوال سنوات، إضافة لاغتيال 3 مقاتلين كانوا برفقته، الليلة الماضية".

وبدوره، أعلن حزب الله مسؤوليته عن اطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الفلسطينية المحتلة في منطقة الجليل الأعلى والجولان المحتل، في حين، قصف طائرات الاحتلال بلدات وقرى في جنوب لبنان.

يشار إلى أن حزب الله، أعلن صباح اليوم، عن ارتقاء 3 شهداء اخرين برفقة القائد سامي عبد الله بغارة جوية "إسرائيلية" على قرية جوبا جنوب لبنان.