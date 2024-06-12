حزب الله مهدداً "إسرائيل": عملياتنا ستزداد كماً ونوعاً

فلسطين اليوم

هدد حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء12/6/2024م، بتوسيع عملياته العسكرية كماً ونوعاً ضد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" رداً على اغتيال أحد قادته وقائد وحدة النصر القائد طالب عبد الله.

وجاء تهديد الحزب على لسان رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين، قائلاً:" العدو لا يزال أحمقاً، ولم يتعلم من التجارب الماضية حين يعتقد أنّ اغتيال القادة يُضعف المقاومة".

وأضاف:" إذا كانت رسالة العدو هي النيل من عزيمتنا في إسناد غزة، فعليه أن يعلم أن جوابنا الحتمي هو زيادة عملياتنا كماً ونوعاً".

وأكد " إذا كان العدو يصرخ ويئن مما أصابه في شمال فلسطين صباح اليوم، فليجهّز نفسه للبكاء والعويل أكثر".

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال مسؤوليته عن اغتيال القيادي بحـــزب الله "سامي عبدالله"، قائد وحدة "نصر"، قائلاً:" إنه خطط وأشرف على سلسلة عمليات ضد الاحتلال والمستوطنين طوال سنوات، إضافة لاغتيال 3 مقاتلين كانوا برفقته، الليلة الماضية".

وبدوره، أعلن حزب الله مسؤوليته عن اطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الفلسطينية المحتلة في منطقة الجليل الأعلى والجولان المحتل، في حين، قصف طائرات الاحتلال بلدات وقرى في جنوب لبنان.

يشار إلى أن حزب الله، أعلن صباح اليوم، عن ارتقاء 3 شهداء اخرين برفقة القائد سامي عبد الله بغارة جوية "إسرائيلية" على قرية جوبا جنوب لبنان.