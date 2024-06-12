4 شهداء وإصابات في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلا شرق غزة

فلسطين اليوم

استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأربعاء12/6/2024م، في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلاً شرق مدينة غزة

وبحسب جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، فإن طواقمه العاملة تمكنت من انتشال 4 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف "إسرائيلي" استهدف منزلاً لعائلة عزام في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

ومنذ فجر اليوم الأربعاء، استشهد 14 مواطنًا فلسطينيًا مدنيًا، بقصف إسرائيلي استهدف منزلين مأهولين في وسط وشرقي مدينة غزة، تزامنًا مع سماع دوي انفجارات عنيفة في أنحاء المدينة، وذلك في اليوم الـ250 للعدوان، بحسب مصادر صحفية.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اعلنت أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 40 شهيدا و120 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.