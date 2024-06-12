دبابات الاحتلال تجتاح من جديد مخيم الشابورة وسط قصف عنيف

فلسطين اليوم

اجتاحت دبابات الاحتلال الاسرائيلي، الاربعاء، من جديد مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن عشرات الآليات العسكرية اجتاحت مخيم الشابورة ووصلت إلى مفترق أبو الصبر بعد انسحاب جزئي قامت خلاله طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية بقصف عنيف على منازل المواطنين"، موضحًا أن القصف تسبب بتدمير منازل وتجمعات سكنية.

وأشار المراسل، إلى أن القصف البري والجوي متواصل وبعنف في منطقة العودة والكراج الشرقي وسط مدينة رفح.

توغل جيش الاحتلال برفقة مئات الدبابات والجرافات والمدرعات العسكرية وآلاف الجنود في محافظة رفح، الشهر الماضي، في إطار الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال، قبل يومين، عن مقتل اربعة جنود من لواء جفعاتي، إثر تفجير منزل مفخخ على يد المقاومة في مخيم الشابورة، في حين، يرتكب جيش الاحتلال مجازر بحق المدنيين لا سيما الاطفال والنساء في رفح بقية مناطق القطاع.