اندلاع حرائق وإغلاق طرق في شمال فلسطين المحتلة جراء سقوط صواريخ

فلسطين اليوم

اندلعت حرائق واسعة، اليوم الأربعاء، في احراش الجليل الأعلى وقريبة من مستوطنات "إسرائيلية" بشمال فلسطين المحتلة، جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، وفق وسائل إعلام عبرية.

ويعمل نحو 21 فريق إطفاء وإنقاذ بمساعدة 8 طائرات إطفاء على إخماد الحرائق في كل منطقة لواء الشمال، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، التي أشارت إلى إغلاق الطريق الرابط بين طبريا وعكا جراء تلك الحرائق..

المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أفاد في تصريح صحفي، بإطلاق نحو 160 قذيفة وصاروخ أطلقت منذ الصباح من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة.

وفي بيان مقتضب، أعلن حزب الله، عن استهداف مجاهديه مواقع ونقاط تابعة لجيش الاحتلال بالصواريخ المناسبة ردًا على اغتيال اربعة بينهم قائد كبير في الحزب، ارتقوا بغارة جوية إسرائيلية في قرية جوبا جنوب لبنان.