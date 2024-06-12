صحة غزة تحذر من توقف محطة الأكسجين الوحيدة في القطاع

فلسطين اليوم

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاربعاء، من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الاكسجين الوحيدة في محافظة غزة و التي تزود المرافق الصحية والمرضى المزمنين بالاكسجين في ظل استمرار الاسرائيلي الغاشم على القطاع وسيطرته على المعابر .

واوضحت الوزارة في بيان، ان هذا الأمر يعرض حياة العشرات من المرضي و الجرحى للموت المحتم، بالإضافة الى تعرض الادوية في الثلاجات الى التلف لعدم ادخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الاكسجين و ثلاجات حفظ الادوية .

وناشدت كافة المؤسسات المعنية والاممية والانسانية بضرورة و سرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم بالاضافة الى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة..