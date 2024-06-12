الجهاد الإسلامي تنعى شهداء كفردان

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهداء الذين ارتقوا اثر العدوان الإسرائيلي في كفردان بجنين، وهم أحمد محمد سمودي، وأيمن عبد الكريم أبو فضالة، ومحمد هزاع مرعي.

كما زفت الحركة في بيان، أبناءها الأبطال الشهداء صقر عارف عابد، ومصطفى علام مرعي، وأحمد محمد أبو عبيد.

وأكدت الحركة مواصلة الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني، داعية الى الاستمرار في مواجهة الاحتلال والتصدي له بكل الوسائل الممكنة.