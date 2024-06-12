حزب الله يستهدف عدة مواقع ومنشآت للاحتلال بينها مصانع عسكرية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، تنفيذها عدّة عمليات في إطار دعمها لغزة مقاومة وشعباً، وفي إطار ردها على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية، وخصوصاً الاغتيال ‏الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جويا أمس وأسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء.

المقاومة الإسلامية وفي سلسلة بيانات متتالية، أعلنت استهداف مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح "جيش" الاحتلال في ‏مستوطنة "سعسع".

وبيّنت المقاومة أنّ الاستهداف تم بالصواريخ الموجهة، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة فيه.

وذكرت المقاومة في بيان آخر أنّها قصفت المقر الاحتياطي ‏للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها في "عميعاد" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".

كذلك، أعلن حزب الله قصف مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي في قاعدة "عين زيتيم" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".

وقصفت المقاومة الإسلامية أيضاً مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة "ميرون" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" وقذائف ‏المدفعية.

وفي السياق، أقرّت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق وابل من أكثر من 100 صاروخ من جنوبي لبنان نحو الجليل، وفي وقتٍ لاحق تحدث الإعلام الإسرائيلي تسجيل صليات بأكثر من 200 صاروخ أُطلقت في اتجاه مستوطنات الشمال خلال الساعة الماضية.

وأكّدت وسائل إعلام عبرية أنّ الرشقات الصاروخية لا تتوقف من جنوبي لبنان في اتجاه الشمال، موضحةً أنّ صليات الصواريخ التي أُطلقت من لبنان هي الأكبر منذ بدء الحرب من ناحية العدد والنوع.

وتحدث الإعلام العبري عن دوي صفارات الإنذار في أكثر من 32 مستوطنة، وأن أصداء الانفجارات تسمع جيداً في طبريا وصفد ومحيطها وفي عدد كبير من مستوطنات الجليل، كذلك أكّد سماع صوت انفجارات في حيفا وعكا و"هكريوت".